Американец, подозреваемый в шпионаже, арестован

Адвокат Владимир Жеребенков в четверг, 3 января, сообщил, что Лефортовский суд Москвы арестовал его подопечного Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже.

— Сегодня же я направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения. Я прошу отпустить его под залог, размер которого предлагаю определить суду, — добавил юрист.

Владимир Жеребенков пояснил, что средства смогут внести родственники Пола Уилана или же будут использованы собственные средства арестованного.

28 декабря сотрудниками ФСБ американец Пол Уилан был задержан в Москве при проведении шпионской акции. В его отношении было возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает IZ.RU.

Ранее Пятый канал рассказывал, зачем подозреваемый в шпионаже американец Пол Уилан прибыл в Москву.