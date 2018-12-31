Американец, подозреваемый в шпионаже, арестован

Адвокат Владимир Жеребенков в четверг, 3 января, сообщил, что Лефортовский суд Москвы арестовал его подопечного Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже.
Владимир Жеребенков пояснил, что средства смогут внести родственники Пола Уилана или же будут использованы собственные средства арестованного.
28 декабря сотрудниками ФСБ американец Пол Уилан был задержан в Москве при проведении шпионской акции. В его отношении было возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает IZ.RU.
Ранее Пятый канал рассказывал, зачем подозреваемый в шпионаже американец Пол Уилан прибыл в Москву.