«Самолет пролетел над макушками деревьев»: очевидцы о крушении Ту-95

Очевидцы рассказали о последних минутах перед крушением Ту-95 в Приамурье

Очевидцы крушения стратегического бомбардировщика Ту-95 в Амурской области рассказали 5-tv.ru о последних минутах перед катастрофой. По их словам, самолет прошел на высоте примерно 10–20 метров над деревьями, после чего произошел взрыв.

«Слышим шум, подумали — фура едет. Смотрим — над нами самолет пролетает. Где-то как над макушками деревьев. 10-15-20 метров. Видим, что все взрывается, поехали туда», — рассказал один из очевидцев.

Другой свидетель сообщил, что вместе с другими людьми подъехал ближе к месту происшествия, но спасатели попросили их покинуть территорию.

«Подъезжаем прямо к самолету, нам говорят: „Разворачивайтесь“. Мы уезжаем, и там взрыв был. У нас аж машина затряслась», — рассказал другой очевидец.

По словам очевидцев, происшествие произошло примерно между 20:00 и 20:30 по местному времени. Они также рассказали о вспышках и взрывах на месте падения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, по предварительной информации Минобороны России, Ту-95 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта и потерпел катастрофу в районе села Красноярово. Шесть членов экипажа погибли, еще один военнослужащий получил травмы и был госпитализирован. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экипаж пытался отвести самолет от жилых домов. По его словам, воздушное судно совершило аварийную посадку, после чего на месте начали работать экстренные службы.

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