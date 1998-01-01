Видео: Сотрудник охраны Петра Порошенко убит в Киеве

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В убийстве подозревают профессионального боксера. Он уложил охранника одним ударом.

Фото: www.globallookpress.com

В среду, 2 января, в одном из элитных районов украинской столицы был убит 27-летний сотрудник президентской охраны Василий Хмелюк. Подозреваемым в убийстве оказался профессиональный боксер Петр Очеретяный, который до 2009 года выступал в тяжелой весовой категории.

Как сообщает Rg.ru, боксер Петр Очеретяный вечером вышел прогуляться с собаками. Как раз в этот момент к жилому комплексу подъехала машина, в которой находился Василий Хмелюк с семьей, а также его друг.

Машина чуть не задавила таксу спортсмена, он сделал замечание компании охранника. В результате разгорелась ссора, в ходе которой Очеретяный одним ударом уложил Хмелюка на асфальт. В сети опубликовано видео инцидента.

Сотрудник охраны Петра Порошенко не смог подняться на ноги, ему вызвали скорую. Врачи оказались бессильны. Боксер позднее сам явился в отделение полиции и сдался. Петру Очеретяному грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Пятый канал сообщил, что президент Украины Петр Порошенко боится конкуренции со стороны комика Владимира Зеленского, который официально вступил в предвыборную гонку.

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