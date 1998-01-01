Директор украинского телеканала: Порошенко боится комика-кандидата в президенты

Генеральный директор одного из крупнейших украинских телеканалов «1+1» Александр Ткаченко считает, что президент Украины Петр Порошенко боится конкуренции со стороны комика Владимира Зеленского, который официально вступил в предвыборную гонку.

— Вы что, испугались, Петр Алексеевич, что на горизонте появился кто более умный, чем вы? Вы обозлились, что на его мнение не влияют ни деньги, ни олигархи, ни канал, а только мнение людей? Вы так мучаетесь, потому, что деньги он не крал ни у народа, и не обманывал партнеров? — написал в Facebook Ткаченко.

Гендиректор телеканала призвал главу государства принять «этот мир таким какой он есть», а не жить в виртуальном.

Ткаченко также предположил, что команда Порошенко может стоять за атакой ботов на него из-за трансляции на канале за несколько минут до поздравления Порошенко заявления Зеленского.

Ранее Пятый канал рассказывал об обращении популярного телеведущего Владимира Зеленского по телевидению перед новогодним поздравлением действующего главы государства Петра Порошенко, что произошло впервые в истории страны. Ведь так получилось, что запись телеобращения президента Украины завершилась уже после полуночи — в наступившем 2019 году.