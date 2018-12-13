Стало известно, почему «Пираты Карибского моря» выйдут без Джонни Деппа

Перезапуск культового фильма «Пираты карибского моря» состоится без главной звезды — Джонни Деппа в образе капитана Джека Воробья. Об этом сообщает портал Womanel.com со ссылкой на инсайдеров в Голливуде.

Главная причина, по которой создатели решили прекратить сотрудничество с Деппом — его нескромные запросы. Сообщается, что он попросил 90 миллионов долларов за свое появление в пиратской саге. В свою очередь, в Disney сочли это неоправданной тратой денег и решили подыскать ему замену.

Ранее в сети появилась информация о том, что отказ студии связан с личной жизнью актера. В частности его репутацию подпортил громкий развод с Эмбер Херд.