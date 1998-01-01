Hyundai показал концепт «шагающего» спасательного автомобиля

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai анонсировал появление «шагающей» модели Elevate. Отличительной особенностью машины стали роботизированные ноги, которые позволяют передвигаться по самым сложным типам поверхности.

Hyundai

В пресс-службе компании считают, что автомобиль будет востребован для помощи пострадавшим при ЧС. Из релиза следует, что Elevate получит небольшие колеса, крепящиеся к кузову при помощи манипуляторов. Устройство люка позволит загружать с боку носилки или оборудование, предназначенное для спасательных и медицинских работ.

Ранее Пятый канал публиковал видео из французской Тулузы, где по улицам вышагивал гигантский паук.