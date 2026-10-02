«Это личное имущество»: адвокат Седоковой о деньгах от продажи квартиры

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 47 0

Жилье было куплено до брака.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Адвокат Стукалова: Седокова купила квартиру до брака и не обязана делиться

Певица Анна Седокова купила квартиру на свои деньги и не обязана делить деньги от ее продажи с семьей бывшего мужа, умершего баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом 5-tv.ru заявила адвокат артистки Светлана Стукалова.

«В 2021 году Анне Владимировне Седоковой была продана квартира… До брака, до брака», — заявила юрист.

Жилплощадь в ЖК «Алые паруса» в Москве стала предметом спора между Седоковой и семьей Тиммы. В 2024 году певица продала ее — по данным стороны обвинения, за 103 миллиона рублей. В 2026 году о сделке стало известно общественности — родственники спортсмена и его первая жена заявили, что недвижимость была куплена в 2022 году уже во время брака и является совместно нажитым имуществом — а значит, деньги Седокова обязана разделить с ними.

«Все денежные средства от продажи этой квартиры поступили ей на счет, о чем мы и предоставили сегодня выписку… Поэтому с этой стороны, ну, как бы просто даже говорить не о чем, это личное имущество Анны Владимировны Седоковой», — заявила Стукалова.

Кроме того, Седоковой был взят кредит на свое имя, именно с ее счета выплачивалась ипотека за квартиру, которая по итогу была ей полностью выплачена.

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