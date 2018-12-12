В Бундестаге прогнозируют «резкое» ухудшение отношений с Россией в 2019 году

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Депутат Дирк Визе настроен скептически, прогнозируя взаимодействие Берлина и Москвы.

Фото: globallookpress.com

Депутат Бундестага и уполномоченный немецкого правительства по отношениям с РФ Дирк Визе в интервью немецкому изданию дал скептический прогноз по поводу развитий отношений между ФРГ и Россией в 2019 году, пишет RT.

По его мнению, поводом для «резкого ухудшения» стала непредсказуемая политика Кремля в прошлом году. К ней Визе причислил несколько инцидентов, за которые еще «предстоит ответить» Москве. Немецкий депутат упомянул отравление Скрипалей, а также обвинил Россию в выходе США из договора РСМД, который анонсировал Дональд Трамп.

Ранее Пятый канал рассказывал о планах американского президента выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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