Запретить приходить в цирк несовершеннолетним предложили в России

, 11:15 419

Идея повысить возрастной порог до 18-ти лет появилась у депутата Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова.

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов

Парламентарий Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому обращение, в котором предложил ввести возрастной порог на уровне «18+» для зрителей цирка.

Данная идея возникла у депутата на фоне роста в мире гуманизации обращения с животными и дикими зверями, которых задействуют в массовых публичных мероприятиях. Начать работы в этом направлении законотворец решил с ограничения доступа детей на цирковые представления — их просмотр может негативно отразиться на их психике.

— В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность серьезного сокращения государственной поддержки подобных развлекательных цирков и пересмотра государственной концепции в этой сфере, — заявил Петров в интервью RT.

Депутат обратил внимание министра в своем обращении, что в частности в Испании планомерно отказываются от коррид, которые приводят к смерти быков. Владимир Петров считает, что в России животные продолжают подвергаться в цирках жестокому обращению, связанному с дрессировкой.

Ранее Пятый канал рассказывал, что накануне Нового года был принят новый закон о защите животных, где как раз было введено на юридическом уровне понятие — жестокое обращение.

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