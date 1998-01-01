Повысить зарплаты сотрудникам в новом году собирается каждый пятый работодатель

, 19:23 30

При этом эксперты прогнозируют сокращение размеров премий и бонусов в частных компаниях.

Фото: www.globallookpress.com

Только каждый пятый работодатель в России собирается в 2019 году повысить зарплаты своим сотрудникам. Больше половины предпринимателей делать этого не собираются и около четверти еще не приняли решения. Таковы данные опроса интернет-портала Rabota.ru, результаты которого приводит ФАН

Рост зарплат в наступившем году будет наблюдаться только у представителей наиболее востребованных профессий – он может составлять до 15 процентов. Однако при этом аналитики прогнозируют сокращение премий и бонусов в частных компаниях. Ожидается, что в среднем по России рост зарплат составит около 6%. 

Аналитики особо подчеркивают, что единственным, кто точно может не беспокоиться о своих доходах - это представители IT-индустрии, которые по их мнению выпадают из общей статистики. В среднем их рост зарплат ожидается в размере от шести до десяти процентов.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие профессии являются наиболее востребованными на российском рынке труда и на какие зарплаты могут рассчитывать такие специалисты.

 

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