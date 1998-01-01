Видео: В МЧС рассказали о пожаре в строящемся тоннеле метро Москвы

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В настоящее время возгорание полностью потушено. Площадь составляла 100 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Пятый канал

Столичные пожарные полностью ликвидировали возгорание, которое произошло вечером в пятницу, 4 января, в строящемся тоннеле будущей станции метро «Лухмановская». Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

— Произошло загорание строительных конструкций. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет, — рассказал Пятому каналу замначальника управления МЧС по ВАО города Москва Александр Тарасов.

Он добавил, что это была деревянная опалубка. Предварительно, две версии - загорание от тепловых пушек или нагревание электропроводки. Расследование будут вести дознаватели. Серьезного ущерба пожар не нанес.

 

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