Момент столкновения со столбом автобуса с детьми попал на видео

На видео попал момент ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились дети. Водитель авто потерял управление и врезалась в столб. Авария произошла 4 января около 22 часов в Петербурге.

По предварительным данным, водитель уходил от столкновения с пешеходом — молодой человек выскочил на красный сигнал светофора на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы.

Как сообщают представители ГИБДД, в момент аварии в автобусе находились восемь человек. Заказной макроавтобус вез детей из Цирка на Фонтанке в город Никольское в Ленинградской области.

В результате столкновения пострадали семеро пассажиров — пять детей и двое взрослых получили травмы различной степени тяжести, все они госпитализированы. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Пешеход задержан.