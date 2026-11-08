«Нажрусь и умру»: Анита Цой рассказала, чем накормит семью на Новый год

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 18 0

На столе певицы окажутся как привычные, так и экзотические блюда.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анита Цой: на Новый год подадим корейскую капусту кимчи и салат оливье

На новогоднем столе в семье народной артистки РФ Аниты Цой корейская острая капуста кимчи в этом году выступит против традиционного салата оливье. Об этом она рассказала 5-tv.ru на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Кремлевского дворца.

«Кимчи обязательно мы поставим на стол в противовес, естественно, оливье, сделаем корейские пампушки, их называют пигоди. Это такие очень вкусные пирожки с мясом на пару», — рассказала Цой.

По словам артистки, пигоди традиционно олицетворяют, успех, прибыль и здоровье семьи. Помимо них на столе появится корейский рисовый хлеб, называемый тток. Есть в списке и привычные новогодние и рождественские лакомства — гусь в духовке и, конечно, мандарины.

Еще одна неожиданная кулинарная привычка семьи Цой — зимние шашлыки. По ее словам, зимой готовить мясо на мангале очень весело — когда пышущее жаром и исходящее паром мясо с мороза заносят в дом, это дарит особую атмосферу.

При этом певица призвала соотечественников не объедаться до отвала.

«Надо просто расслабиться. Не надо так, что все, одна ночь, я сейчас нажрусь и умру. Обычно мы же нормально едим, вкусненького по чуть-чуть попробовать, и все будет очень круто», — объяснила Цой.

Анита Цой ценит корейские традиции не только в кулинарии, но и в общем укладе жизни — ранее она рассказала 5-tv.ru о том, как ее впечатлил увиденный в Южной Корее парк-кладбище. Несмотря на то, что это одно из самых дорогостоящих мест погребения в стране, оно устроено очень просто. Памятников там нет, вместо них — деревья и кусты с табличками.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
«Нажрусь и умру»: Анита Цой рассказала, чем накормит семью на Новый год
10:04
До последнего часа: россиянам объяснили, почему рабочий день 30 декабря не сократят
9:41
Умер Анатолий Калмыков, советский и российский актер
9:24
Проверьте год рождения: кому положена социальная пенсия в 2027 году
8:56
Не только айтишники: какие профессии станут самыми востребованными через 10 лет
8:33
Бочкарева стала «третьей лишней»: в суде неожиданно вскрылась правда о муже актрисы

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Просят заоблачные гонорары»: Матросов о капризах звезд и силе сценария
«Каждое утро знакомится с внучкой»: у Бари Алибасова серьезные проблемы с памятью
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео