Стало известно место погребения народного артиста РФ Ивана Бортника

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Директор театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала, что звезду культового фильма «Место встречи изменить нельзя» похоронят во вторник, 8 января.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Народный артист РФ Иван Бортник будет похоронен во вторник, 8 января, на Котляковском кладбище в Москве. Об этом Пятому каналу рассказала Ирина Апексимова — директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке, где с 1967 года служил Бортник.

— Похороны после прощания, на Котляковском кладбище, — сказала актриса и режиссер, добавив, что «как обычно, пройдет гражданская панихида».

Народный артист России, актер театра на Таганке Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет в пятницу, 4 января. Его супруга Татьяна Борзых рассказала о вероятной причине смерти артиста.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Станислав Садальский трогательной попрощался с Бортником.

К слову, летом 2018 года у Ивана Бортника уже возникали проблемы со здоровьем. Так, 7 августа стало известно, что 79-летний артист попал в больницу, где его готовили к операции. Однако ее пришлось отложить по медицинским показаниям, поскольку у артиста был слишком низкий уровень гемоглобина.

Также в СМИ публиковалась информация о том, что Бортник был госпитализирован с подозрением на инфаркт и перелом шейки бедра. Однако эти данные не подтвердились. Затем стало известно, что артист отказался от госпитализации, несмотря на диагноз врачей — желудочно-кишечное кровотечение.

Иван Бортник был разноплановым актером, несколько десятилетий он играл в Театре на Таганке в Москве, а также снимался в различных советских и российских фильмах, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя».

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