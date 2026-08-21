«Умер у меня на руках»: Сандра Буллок впервые рассказала о смерти жениха

Сандра Буллок рассказала о смерти жениха

Актриса Сандра Буллок впервые рассказала, как ее жених Брайан Рэндалл умирал у нее на руках от бокового амиотрофического склероза. Тяжелыми воспоминаниями она поделилась в эфире подкаста SmartLess.

О тяжелом заболевании Рэндалл и его супруга узнали в 2021 году. На Буллок легли все семейные, хозяйственные и рабочие обязанности. Помимо Рэндалла внимания также требовала ее дочь, страдающая астмой.

Актриса вспомнила, как Брайан становился все слабее с каждым днем и умер фактически у нее на руках в августе 2023 года. При этом его сознание стало угасать еще до физической смерти, считает звезда.

«Мой близкий человек ушел гораздо раньше, чем ушло тело. Думаю, я осознала это только после его смерти», — рассказала Буллок.

Рэндалл и Буллок познакомились в 2015 году на празднике в честь дня рождения Луиса, старшего сына Сандры, где Брайан работал в качестве фотографа. Они были вместе восемь лет, взяли приемную дочь и сына.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сандра Буллок исполнила роль инженера-новичка в атмосферной космической драме «Гравитация».

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