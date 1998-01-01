Андрей Малахов напугал соцсети своей фотографией из больницы

Новогодние праздники не прошли бесследно для шоумена Андрея Малахова, который отправился восстанавливать силы в элитный центр здоровья в Подмосковье. Утром 5 января он опубликовал на своей странице в Instagram фото с больничной койки, чем заставил поволноваться своих подписчиков.
— Утренняя процедура по очистке легких от городского смога! — поспешил объяснить снимок Малахов.
В комментариях многие отметили, что несмотря на процедуры их любимец словно постарел на несколько лет. Они обратили внимание на глубокие морщины и неухоженную растительность на лице. Поклонники пишут:
— Выглядит жутко…
— Андрей, не пугайте так, я думала что-то случилось, добра и здоровья!
— Это просто ингаляции, как при кашле или что-то серьезнее?
Ранее Андрей Малахов поделился редким фото с DJ Грувом из детского сада.