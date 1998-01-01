Андрей Малахов напугал соцсети своей фотографией из больницы

, 19:44 Фото 145

Скандальный телеведущий предстал на снимке с кислородной маской на лице, что вызвало тревожные слухи.

Фото: Instagram @malakhov007

Новогодние праздники не прошли бесследно для шоумена Андрея Малахова, который отправился восстанавливать силы в элитный центр здоровья в Подмосковье. Утром 5 января он опубликовал на своей странице в Instagram фото с больничной койки, чем заставил поволноваться своих подписчиков.

Instagram @malakhov007

— Утренняя процедура по очистке легких от городского смога! — поспешил объяснить снимок Малахов.

В комментариях многие отметили, что несмотря на процедуры их любимец словно постарел на несколько лет. Они обратили внимание на глубокие морщины и неухоженную растительность на лице. Поклонники пишут:

Выглядит жутко…

— Андрей, не пугайте так, я думала что-то случилось, добра и здоровья!

— Это просто ингаляции, как при кашле или что-то серьезнее?

Ранее Андрей Малахов поделился редким фото с DJ Грувом из детского сада.

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