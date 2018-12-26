Ох, уж эта улыбка: Андрей Малахов выложил фото с DJ Грувом из детского сада

, 11:56 Фото 28

Знаменитый телеведущий решил немного поностальгировать перед Новым годом.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram фотографию из своего детства, на которой он запечатлен в образе гусара на новогоднем празднике в детском саду. По словам Малахова, снимок был сделан в 1979 году, когда знаменитому журналисту было всего четыре года.

 
 
 
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Публикация от 𝕄𝕒𝕝𝕒𝕜𝕙𝕠𝕧𝟘𝟘𝟟 (@malakhov007)

— Вот так я встречал 1979 год. Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова… Теперь главный вопрос: какой костюм выбрать 40 лет спустя? — написал он.

Большинство пользователей сразу же отметили, что Андрея Малахова очень легко узнать среди другой детсадовской детворы по его фирменной улыбке.

— Малахова невозможно с кем-то перепутать. Андрюш, твоя фирменная улыбка, которую все обожают, — заявил один из поклонников телеведущего.

Примечательно, что также на детском фото оказалась еще одна будущая знаменитость — музыкант Евгений Рудин, выступающий под псевдонимом DJ Грув. Он стоит в первом ряду слева.

— Ааа! И у меня эта фотка тоже есть! — прокомментировал снимок музыкант.

Ранее Пятый канал сообщал, что Малахов впервые рассказал о годовалом сыне.

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