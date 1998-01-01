Православные всего мира готовятся встретить Рождество Христово

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Во всех храмах пройдут праздничные богослужения, а Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пообщается с российским космонавтом Олегом Кононенко, работающим на Международной космической станции.

Фото: © РИА Новости /Кирилл Каллиников

В сочельник 6 января православные всего мира начнут готовиться к Рождеству Христову, а в ночь на понедельник, 7 января, во всех храмах в честь светлого праздника, который считается главным после Пасхи, пройдут богослужения.

Согласно церковным правилам и народной традиции, в этот день нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды — в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.

По сравнению с Европой, на Руси традиция празднования Рождества появилась достаточно поздно — в X веке после принятия христианства. После Октябрьской революции в рамках политики по уничтожению религии праздновать Рождество стало запрещено. Только в 1990 году этому дню вернули статус праздника и с 1991 года он является выходным.

7 января принято посещать богослужения и ходить в гости к родственникам и друзьям. Существует и традиционное рождественское меню, главное место в котором занимает кутья или сочиво (от слова «сочельник»). Именно это простое блюдо, состоящее из зерен пшеницы, орехов, меда, сухофруктов и мака, испокон веков ели наши предки в Рождество.

Уже по устоявшейся традиции, православных поздравят и из космоса. В этот раз Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, выйдет на связь с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В 2018 году, согласно опросу ВЦИОМ, Рождество отметили 72% россиян (католическое — лишь 4%). Каждый пятый (19%) из приобщившихся к празднику, посетил церковь, еще 6% посмотрели телетрансляцию службы, однако преимущественно празднование проходило дома в кругу семьи (50%).

Ранее Пятый канал рассказывал, что на прошлое Рождество российский президент Владимир Путин прибыл на праздничную службу в одну из старейших церквей Петербурга на Моховой улице — Симеоновскую, и подарил икону.

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