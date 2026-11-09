Границы уже не будут прежними? Трамп сделал заявление об Украине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Президент США уверен, что конфликт скоро будет завершен.

Трамп про границы Украины

Фото: Reuters/Eric Lee

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Дональд Трамп допустил изменения границ Украины

Президент США Дональд Трамп допустил изменения территориальных границ Украины после завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Я думаю, что мы это сделаем (заключим мирное соглашение. — Прим. ред.), это произойдет, и в итоге Украина будет немного другой формы», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что сейчас проходит очень важная фаза урегулирования конфликта. Президент США верит, что он скоро завершится. Причем, по словам главы Белого дома, без его содействия это было бы невозможно.

Более того, Трамп также заявил, что если бы в момент начала конфликта он был президентом Соединенных Штатов, то до вооруженного противостояния дело не дошло бы.

Ранее Дональд Трамп сообщил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского кризиса. Также он отметил, что Вашингтон поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

Лидер США добавил, что договоренности с Россией по Украине будут масштабными и затронут всю Европу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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