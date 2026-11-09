ТJN: ежедневное употребление молочных продуктов связали со снижением давления

Жирные молочные продукты могут не только входить в сбалансированный рацион, но и способствовать улучшению показателей артериального давления. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Journal of Nutrition.

К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто, изучившие влияние ежедневного употребления цельных молочных продуктов на здоровье взрослых. Эксперимент показал, что употребление трех порций молочных продуктов в день в течение 12 недель сопровождалось улучшением показателей давления.

При этом исследователи не обнаружили существенного увеличения массы тела, ухудшения уровня холестерина и других изученных метаболических показателей.

Полученные результаты ставят под сомнение распространенное представление о том, что для здоровья сердца необходимо полностью отказываться от жирных молочных продуктов.

Как жирные молочные продукты влияют на давление

В исследовании под руководством профессора Университета Торонто Харви Андерсона участвовали 74 взрослых человека с избыточной массой тела или ожирением. Добровольцев случайным образом разделили на три группы.

Первая придерживалась рациона с ограничением калорий и небольшим количеством молочных продуктов.

Участники второй группы ежедневно употребляли три порции жирных молочных продуктов, сохраняя баланс между поступлением и расходом калорий.

Третья группа также получала по три порции молочных продуктов в день, но не ограничивала общую калорийность питания.

Эксперимент продолжался 12 недель. За это время ученые оценивали изменения массы тела, уровня холестерина и других показателей обмена веществ.

Одним из наиболее интересных результатов стало улучшение показателей артериального давления у участников, употреблявших больше молочных продуктов.

Почему молочные продукты не повысили холестерин

На протяжении десятилетий диетологи рекомендовали выбирать обезжиренное молоко, йогурты и другие продукты с пониженным содержанием жира.

Главная причина заключалась в насыщенных жирах, которые способны повышать уровень липопротеинов низкой плотности — так называемого плохого холестерина.

Его повышенная концентрация может способствовать образованию атеросклеротических бляшек и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако результаты канадского исследования оказались менее однозначными.

За три месяца участники, ежедневно употреблявшие жирные молочные продукты, не продемонстрировали существенного повышения уровня холестерина по сравнению с теми, кто получал их в небольшом количестве. Не обнаружили ученые и значимых различий в массе тела и показателях инсулинорезистентности.

«У тех, кто употреблял три порции молочных продуктов, не было выявлено повышенного уровня холестерина или липидов в крови, а также признаков инсулинорезистентности», — рассказал Андерсон.

Почему молочный жир может действовать иначе

Ученые предполагают, что влияние молочных продуктов на организм зависит не только от количества содержащихся в них насыщенных жиров. Важную роль может играть так называемая пищевая матрица — сочетание питательных веществ и особенностей структуры самого продукта.

Например, молоко содержит не только жиры, но и белки, кальций, витамины и другие компоненты.

По словам Андерсона, два основных молочных белка — казеин и сывороточные белки — взаимодействуют с жирами и остальными питательными веществами. Это может влиять на процессы переваривания и усвоения пищи.

Поэтому организм не обязательно реагирует на цельный молочный продукт так же, как на аналогичное количество насыщенных жиров, полученных отдельно.

Чем жирные молочные продукты могут быть полезны после 60 лет

По мнению исследователей, результаты особенно интересны с точки зрения питания пожилых людей. С возрастом потребность организма в энергии нередко уменьшается, тогда как необходимость получать достаточно белка, кальция и других важных веществ сохраняется. Это особенно актуально для поддержания мышечной массы и прочности костей.

Молочные продукты могут служить удобным источником необходимых питательных веществ. В ходе эксперимента участники, употреблявшие по три порции молочки ежедневно, получали больше белка, кальция и витамина D.

Стоит ли переходить на жирное молоко и йогурты

Авторы работы не призывают полностью отказываться от обезжиренных продуктов или резко увеличивать потребление молочного жира.

В исследовании участвовали всего 74 человека, а наблюдение продолжалось три месяца. Этого недостаточно, чтобы установить, как многолетнее употребление жирных молочных продуктов влияет на вероятность инфаркта, инсульта или развития сахарного диабета.

Кроме того, результаты не означают, что насыщенные жиры перестали представлять потенциальную опасность при избыточном потреблении.

По мнению Андерсона, при выборе питания важно учитывать не только отдельные жиры, белки или углеводы, но и состав продуктов, общий рацион и количество потребляемых калорий.

«Не усложняйте, ешьте разнообразную пищу и не переедайте», — заключил профессор.

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