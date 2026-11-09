Все до копейки молодой вдове? Кому достанется наследство Кашпировского

Юрий Мамаев: сын Кашпировского Сергио не захотел бороться за недвижимость отца

Наследство психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского, скончавшегося больше месяца назад, достанется его вдове Гулизаре Чалбашовой. Об этом aif.ru сказал племянник Кашпировского Юрий Мамаев.

По его словам, никакой борьбы за наследство не будет.

«Все получит Гулизар. Все до копейки», — уточнил собеседник газеты.

По словам Юрия Мамаева, вдове Кашпировского достанется, в частности, недвижимость в США, в Канаде, на Украине и в России.

«Это в том числе квартира в Москве, предоставленная Кашпировскому Госдумой и каким-то образом приватизированная», — добавил племянник популярного в конце 1990-х телеведущего.

Что думают дети Кашпировского о завещании отца

Также Мамаев рассказал, как к этому относится старший сын Кашпировского Сергио Монтана, который живет в Соединенных Штатах. По словам Юрия, мужчина мог бы претендовать на наследство отца, однако предпочел этого не делать.

Племянник Кашпировского предлагал Монтане вступить в борьбу за имущество знаменитого психотерапевта, так как у Сергео, по его мнению, был шанс победить. Мамаев считает, что последние годы жизни Анатолий Михайлович не отдавал отчет своим действиям.

В качестве аргумента Юрий сослался, например, на публичные заявления дяди о «сеансах с лунной орбиты», «создании вакцины от COVID-19 из собственной крови» и «его возможности спасти СССР в 1991 году».

Чтобы получить часть наследства Кашпировского, его дети должны были инициировать посмертную судебную психолого-психиатрическую экспертизу на базе Центра Сербского или одного из клинических центров Москвы. После специальная комиссия оценила бы психическое состояние Анатолия Михайловича и вынесла заключение, которое затем в суде являлось бы основанием для оспаривания любых документов, подписанных Кашпировским.

Когда и отчего умер Анатолий Кашпировский?

Анатолий Кашпировский умер 3 октября 2026 года в больнице на 88-м году жизни. По данным источника 5-tv.ru, за сутки до смерти его госпитализировали с пониженным давлением. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Незадолго до этого психотерапевт отменил запланированные на сентябрь выступления и вернул зрителям деньги за билеты.

Прощание с Анатолием Кашпировским прошло 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проводить психотерапевта в последний путь пришли десятки людей: родственники, друзья, коллеги и поклонники.

Гроб психотерапевта утопал в белых розах. Главной фигурой траурной церемонии стала вдова Кашпировского Гулизар. Женщина еще недавно подарившая психотерапевту дочь Эллину, с трудом держалась на ногах. Очевидцы рассказывают, что она буквально падала на гроб, рыдала и не могла остановиться. Дети Кашпировского от первого брака, включая сына Сергио Монтана, отказались приезжать на похороны.

После церемонии прощания гроб с телом Анатолия Михайловича погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя пару дней журналисты выяснили, что психотерапевт хотел, чтобы его тело кремировали. Об этом говорил Юрий Мамаев. Однако в итоге семья Кашпировского решила похоронить его на Центральном кладбище Винницы на Украине.

История любви Анатолия Кашпировского и Гулизар Чалбашовой

Гулизар Чалбашова стала третьей официальной женой Анатолия Кашпировского. Они познакомились на работе.

Гулизар, уроженка Узбекистана, которая младше Кашпировского на 33 года, устроилась к нему в качестве личной помощницы в начале 2000 годов. Девушка покорила психотерапевта своей преданностью, эрудицией и безупречным мусульманским воспитанием. Вскоре их рабочие отношения переросли в личные.

Психотерапевт боготворил новую избранницу, публично называл ее своим «подарком небес», который достался ему слишком поздно. Гулизар полностью взяла на себя заботу о быте, соцсетях, а также контролировала финансы и коммерческую деятельность Кашпировского. Еще до свадьбы Анатолий Михайлович переписал на нее всю свою недвижимость.

Пара официально узаконила свои отношения лишь в 2023 году. Спустя два года, в августе 2025 года, у них случилось настоящее чудо — у 86-летнего Кашпировского и 53-летней Гулизар родилась долгожданная дочь Эллина. Психотерапевт был рад пополнению в семье. Ради дочери он даже отказался от работы, стараясь все свободное время проводить с семьей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.