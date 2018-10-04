Хакеры Anonymous обнародовали сведения об инциденте в Солсбери

Группа хакеров Anonymous опубликовала новые сведения по поводу инцидента с семьей Скрипалей в британском Солсбери, пишут «Известия». Согласно этим данным, спецслужбы Туманного Альбиона незадолго до 4 марта прошлого года, когда была совершена попытка отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, обратились к услугам эксперта по химоружию Марка Лэверика из военной лаборатории в Портон-Дауне.

Обнародованные документы, по мнению хакеров, являются составной частью антироссийского секретного проекта британского правительства Integrity Initiative, одной из целей которого была агрессивная информационная кампания вокруг «дела Скрипалей».

В частности, новые сведения свидетельствуют о том, что еще за несколько лет до произошедшего в Солсбери британская разведка настаивала на необходимости массово выслать из страны российских дипломатов, представив их шпионами. Таким образом британские спецслужбы пытались добиться от правительства увеличения финансирования под предлогом укрепления обороноспособности страны.

Кроме того, из документов следует, что по соседству со Скрипалем проживал вербовщик МИ-5, который контактировал с этой спецслужбой.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что деятельность британской химической лаборатории в Портон-Дауне, откуда, согласно данным Anonymous, привлекался эксперт, вызывает множество вопросов у российской стороны: за последние два года там произошло 53 инцидента, из которых 42 представляли повышенную угрозу жизни и здоровью сотрудников. Однако до сих пор не ясно, привлекался ли кто-либо к ответственности за это.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом в британском городе Солсбери. Им удалось выздороветь. Позднее в Эймсбери произошел похожий случай — наркоман якобы нашел на улице духи, которые подарил своей сожительнице, однако позднее выяснилось, что во флаконе находился яд. В результате мужчина выжил, а его подруга скончалась.

Москва неоднократно отрицала обвинения Запада в причастности к инциденту в Солсбери. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ироничной манере обратила внимание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая «с пеной у рта» обвиняет РФ в произошедшем, что это примитивный способ отвлечь внимание от собственных проблем.