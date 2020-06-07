Племянница Скрипаля о его переезде в Новую Зеландию: «Кто отпустит своих подопытных крысок?»

Племянница якобы отравленного в Великобритании два года назад бывшего полковника Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала 5-tv.ru сообщения СМИ о его переезде в Новую Зеландию.

Виктория напомнила, что слухи об этой стране, куда после раздутого скандала и обвинений России в причастности к отравлению Сергея и его дочери Юлии их бы могли отправить британские спецслужбы, ходили уже давно. Теперь The Sunday Times утверждает, что те под вымышленными именами с новыми документами проживают в некоем охраняемом доме в «стране киви».

Однако родственница Скрипалей в это не верит. Она аргументировала свое мнение тем, что у ее дяди — сахарный диабет первого типа, он зависим от инсулина, а необходимую медицинскую помощь ему могут предоставить в Великобритании. Частые перелеты, да еще и на такие большие расстояния, тем более в условиях пандемии невозможны, уверена она. Более того, Виктория камня на камне не оставила от предположений западных журналистов, что Сергею могла быть сделана пластическая операция для изменения внешности — все также по причине диабета.

«Я остаюсь при своем мнении: они находятся на базе Портон-Даун. Кто отпустит своих подопытных крысок?» — добавила она.

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по заявлениям британской стороны, подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество под названием «Новичок» якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Вместе с тем руководство ряда западных стран воспользовалось шпионским скандалом и не преминуло ввести очередные санкции против Москвы.