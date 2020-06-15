Зверь с востока: в Великобритании вышел сериал про Скрипалей

В Великобритании не изменяют традициям и вновь рисуют «злого русского соседа». BBC выпустила мини-сериал по мотивам событий в Солсбери. Как заявили авторы — их история основана на показаниях свидетелей и детальных интервью, которые дали жители города после отравления Скрипалей.

Первая фраза в новом сериале BBC: Beast from the east — «зверь с востока». Так назвали циклон, который засыпал Лондон снегом через пару недель после отравления Скрипалей. Уже тогда русофобия достигла таких масштабов, что Россию обвиняли даже в плохой погоде. Сегодня британцам снова напомнили, кого им надо считать своим главным врагом.

Но сами британцы уже назвали сериал обычной пропагандой. Первую серию оценил и наш корреспондент Виталий Ханин.