Зверь с востока: в Великобритании вышел сериал про Скрипалей

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Авторы утверждают, что история полностью основана на показаниях свидетелей произошедших тогда событий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / wsbuzz.com, 5-tv.ru

Тема:
Отравление Скрипаля

В Великобритании не изменяют традициям и вновь рисуют «злого русского соседа». BBC выпустила мини-сериал по мотивам событий в Солсбери. Как заявили авторы — их история основана на показаниях свидетелей и детальных интервью, которые дали жители города после отравления Скрипалей.

Первая фраза в новом сериале BBC: Beast from the east — «зверь с востока». Так назвали циклон, который засыпал Лондон снегом через пару недель после отравления Скрипалей. Уже тогда русофобия достигла таких масштабов, что Россию обвиняли даже в плохой погоде. Сегодня британцам снова напомнили, кого им надо считать своим главным врагом.

Но сами британцы уже назвали сериал обычной пропагандой. Первую серию оценил и наш корреспондент Виталий Ханин.

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Отравление Скрипаля
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