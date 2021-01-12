Племянница Скрипаля не понимает, почему он никак не отреагировал на смерть матери
О смерти матери Сергея Скрипаля Виктория сразу же сообщила в посольство Великобритании в Москве.
Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru
Племянница экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктория в интервью 5-tv.ru рассказала, что ее родственник никак не отреагировал на новость о смерти своей матери. Хранит молчание и его дочь Юлия.
О смерти матери Сергея Скрипаля Виктория с помощью знакомых переводчиков сообщила в посольство Великобритании, там их заверили, что информацию будет доведена в течение часа.
«Я со своей стороны все что могла, сделала. Я попросила ребят англоговорящих, которые работают переводчиками, они позвонили в посольство Великобритании в Москве и оставили сообщение для Сергея и Юлии. Посольство заверило, что в течение часа вся информация будет доведена. <...> Везде где мы могли, мы эту информацию донесли, реакции никакой не было», — рассказала Виктория.
Также женщина позвонила в издание Daily Mail и сообщила им печальную новость. Однако ни Юлия, ни Сергей даже не позвонили. Не говоря уже о том, чтобы оказать какую-либо финансовую помощь в организации похорон самого близкого человека.
По словам Виктории, последний разговор Скрипалей с покойной состоялся в июне 2019 года. После этого было только несколько голосовых сообщений. Хотя Юлия и звонила в Россию, чтобы прояснить ситуацию по поводу своей квартиры.
О смерти матери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стало известно 7 января. 93-летняя женщина скончалась в Ярославле так и не увидев сына, покинувшего Россию около десяти лет назад.
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