Евросоюз продлил еще на год санкции против России за применение химоружия

Евросоюз автоматически продлил на год антироссийские санкции по борьбе с применением и распространением химического оружия. Новая дата их окончания — 16 октября 2021 года, сообщает РИА Новости.

Санкционные ограничения касаются девяти человек и одной организации. В число физических лиц входят четверо по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери и пятеро, связанные с режимом в Сирии. Сирийский центр научных исследований также попал под ограничения ЕС.

Осенью 2018 года Брюссель дал добро на введение механизма санкций против использования и применения химоружия. Утверждалось, что гражданство и местонахождение виновных людей значения не имеют, но считаются они антироссийскими. Через год, в октябре 2019 года, санкции снова продлили.

Всем в санкционном списке запрещено въезжать на территорию ЕС, их активы заморожены. Кроме того, им нельзя выдавать средства под залог.

Происшествие в Солсбери случилось в марте 2018 года. По версии следствия, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены. Это вызвало огромный международный резонанс. Лондон назвал виновной в случившемся Москву, Кремль все отрицал. К слову, и явных доказательств так и не было представлено.

Позже при идентификации токсичного химиката в пробах Скрипалей лаборатория Портон-Даун опровергла утверждение экс-премьера Великобритании Терезы Мэй, что яд был сделан в России. Несмотря на это, в доступе России к Скрипалям для совместного расследования до сих пор отказывают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии вышел сериал про Скрипалей.