Видео: В московском вузе рассказали, из-за чего подрались иностранные студенты

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По словам очевидцев, поссорились студенты из Китая и Афганистана, медицинская помощь потребовалась гражданам КНР.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, Пятый канал

В общежитии Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) руководство вуза проводит дисциплинарное расследование после массовой драки студентов. Как стало известно Пятому каналу от обитателя общежития, не принимавшего участия в побоище, ссора возникла между студентами из Китая и Афганистана. По словам молодого человека, «китайцы проиграли».

В пресс-службе НИУ МГСУ пояснили РИА Новости, что конфликт произошел между соседями по комнате из-за перестановки мебели — тумбочки и кровати. В драке принимали участие около восьми представителей КНР и Афганистана. В результате потасовки трое граждан Китая получили ушибы и ссадины, медицинская помощь им была оказана на месте.

В правоохранительных органах подтвердили ТАСС, что госпитализация никому не потребовалась. По факту драки полиция проводит проверку. Скорее всего, участникам грозит административное наказание.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 5 января, к общежитию Московского государственного строительного университета съехались несколько машин скорой помощи и полиция после сообщения о массовой драке, которая якобы произошла из-за кровати. Речь шла о пяти раненых.

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