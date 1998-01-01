Массовая драка иностранных студентов произошла в столичном общежитии

Полиция и «скорая помощь» прибыли в субботу, 5 января, в общежитие Московского государственного строительного университета (МГСУ) на сообщение о массовой драке студентов.

Как стало известно Пятому каналу, предположительно ссора произошла между двумя студентами из-за кровати в комнате. После чего в конфликт перерос в массовое побоище.

По некоторым данным, ранения получили пятеро студентов из Китая. Представители каких стран еще участвовали в потасовке пока не известно, возможно, что вторыми участниками конфликта были афганцы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщает ТАСС, полиция установила основных участников конфликта и в ближайшее время будут доставлены для разбирательства в полицию.

Накануне столкновения на станции "Обводный канал" в Петербурге между молодыми людьми в количестве 15-20 человек закончилась распылением из газовых баллончиков и закрытием станции на проветривание. Пятый канал публиковал видео последствий.