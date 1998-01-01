Фото: В жилом доме в Мариуполе прогремел мощный взрыв. Есть жертвы (18+)

В украинском городе Мариуполе около 21 часа по местному времени 5 января прогремел мощный взрыв. По предварительной информации взорвалась граната в одной из квартир на третьем этаже дома на проспекте Строителей.

Сообщается, что в результате погибли два человека. На опубликованных фото с места происшествия видно, что один из погибших едва не вылетел в окно. Очевидцы говорят, что перед смертью мужчина звал на помощь из окна, пишет 0629.com.ua.

Сейчас на месте работают взрывотехники, сотрудники правоохранительных органов, военные и медики. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в столице Чили произошел теракт.