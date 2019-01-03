Видео: Зазвездившийся футболист Рибери грубо ответил на упреки за «золотой стейк»

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Нападающий клуба «Бавария» Франк Рибери ранее опубликовал видео из ресторана знаменитого турецкого шефа Нусрета Гекче.

Фото, видео: globallookpress.com, instagram @franckribery7

Звезда французского футбола Франк Рибери очень грубо ответил на критику пользователей сети, упрекнувших спортсмена за «золотой стейк» стоимостью 1200 евро, пишет «Спорт-Экспресс».

Футболист опубликовал гневный пост в Twitter, в котором назвал хэйтеров завистниками, которые «родились из-за порванного презерватива».

— Я ничего вам не должен. Я добился всего в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня, — завил Рибери.

Ранее пользователи Instagram обвинили француза в излишней трате денег после публикации видео из ресторана знаменитого на весь мир турецкого повара Нусрета Гекче, на котором видно, как спортсмену подают «золотой стейк» за 1200 евро, что превышает 91 тысячу рублей.

В гостях у Нусрета на новогодних праздниках побывал и король российской эстрады Филипп Киркоров, который также отведал это блюдо.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Ранее Пятый канал рассказывал, как Рибери подшутил над женщиной-арбитром в чемпионате Германии.

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