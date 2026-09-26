Тайно расписались? Полина Диброва стала Полиной Товстик

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 52 0

Бывшая жена Дмитрия Диброва заявила, что знает причастного к ситуации.

Полина Диброва раскрыла тайну смены фамилии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Полина Диброва стала Полиной Товстик

Полина Диброва раскрыла причину, по которой недавно указала фамилию Товстик в одном из личных аккаунтов. Изменение сразу спровоцировало слухи о тайной свадьбе с Романом Товстиком, однако девушка назвала другие причины.

Диброва рассказала, что столкнулась с атакой ботов и хейтеров в социальных сетях. Она считает, что знает людей, которые стоят за происходящим, и призналась, что сменила фамилию на эмоциях.

«На меня была заказана атака ботов и хейтеров определенными людьми. Я прекрасно знаю, кем. Это все продолжается определенное количество времени. Они украли мое название в Telegram-канале по моей большой глупости и доверчивости. Соответственно, я разозлилась. Я же понимаю, кто все это делает. Я сейчас уже все поменяла», — поделилась знаменитость на презентации нового сезона СТС.

При этом Диброва подтвердила, что они с Романом Товстиком по-прежнему планируют пожениться. Конкретной даты свадьбы у пары пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина в своем закрытом аккаунте в социальной сети фамилию на Товстик и тем самым породила волну слухов о ее тайном браке с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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