Назван лучший фильм 2018 года

Национальное общество кинокритиков Соединенных Штатов составило список лучших кинокартин минувшего 2018 года. Рейтинг возглавил фильм «Наездник» режиссера из Поднебесной Хлои Чжао.

К слову в прокат этот фильм вышел в 2017 году, однако в США впервые показали лишь в апреле 2018-го, пишет URA.RU. Картина повествует об одаренном талантом дрессировщике лошадей, который оставляет свою карьеру после тяжелой травмы головы.

В ТОП-3 лучших кинофильмов 2018 года также вошли картина «Рома» мексиканского автора Альфонсо Куарона и лента «Пылающий» южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона.

Также сообщается, что специалисты Национального общества кинокритиков США признали мексиканца Куарона лучшим режиссером ушедшего года, лучшими актерами стали Итан Хоук и Оливия Колман.

В номинации «Лучший сценарий» победили Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин. Они написали текст к скандальному фильму «Смерть Сталина».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что фигуристка Евгения Медведева дебютирует в канадском фильме.