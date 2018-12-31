Фигуристка Евгения Медведева дебютирует в канадском фильме

Известная российская спортсменка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме «Петрикор». Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Известно, что картина повествует о бывшей фигуристке Майе, которая после нескольких неудач в карьере решается вновь вернуться на лед, чтобы осуществить свою мечту — снова начать соревноваться.

Медведева сыграла в фильме саму себя, ее партнером по площадке стал российский актер Алексей Серебряков. Также в картине задействована Даяна Ньюлинг.

Выход фильма запланирован на 2019 год.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Евгения Медведева упала в объятия молодому болгарскому певцу.