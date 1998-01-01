Видео: редчайший снежный барс впервые попал в объектив камеры в Китае

Краснокнижный снежный барс впервые попал в объектив инфракрасной камеры на северо-западе Китая. Сообщает CGTN.
Поймать его под прицел видеокамеры удалось только в декабре 2018 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, так как ирбисы обладают восхитительными навыками маскировки.
Этот вид барсов обитает на территории Китая, России и некоторых странах Средней Азии. Хищник обитает в труднодоступных местах, поэтому вид очень мало изучен.
Численность снежных барсов достаточно мала. Охота на них запрещена.
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