Видео: редчайший снежный барс впервые попал в объектив камеры в Китае

Краснокнижный снежный барс впервые попал в объектив инфракрасной камеры на северо-западе Китая. Сообщает CGTN.

Поймать его под прицел видеокамеры удалось только в декабре 2018 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, так как ирбисы обладают восхитительными навыками маскировки.

Этот вид барсов обитает на территории Китая, России и некоторых странах Средней Азии. Хищник обитает в труднодоступных местах, поэтому вид очень мало изучен.

Численность снежных барсов достаточно мала. Охота на них запрещена.

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