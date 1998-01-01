Под одним одеялом: Голая Собчак спела Виторгану колыбельную

, 14:41 Видео 760

Чтобы окончательно успокоить поклонников и доказать, что у них в семье мир и любовь актер выложил в сторис видео так сказать из самой сокровенной части жизни супругов — из постели.

Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Супруги Максим Виторган и Ксения Собчак улетели отдыхать на Мальдивы, подальше от досужих сплетен и обсуждений их «грядущего развода». Слухи о крахе их брака поползли еще до Нового года. Фанаты уверены, что Собчак в наглую изменяет Виторганы с режиссером Константином Богомоловым, который в настоящее время прекрасно проводит время в Европе вместе с бывшей женой актрисой Дарьей Мороз и их общей дочерью Анной.

Два дня назад Максим с присущим ему юмором иронично резюмировал информацию о разводе с женой в коротком, но весьма емком видеообращении.

Виторган был бы не Виторган, если бы не подшутил над фанатами за час до разоблачающего видео. Фото на страницах супругов вовсю наводило всех на мысль, что они разлетелись в разные стороны.

И вот, казалось бы happy end, семья вместе и можно только радоваться. Но поклонники не унимаются. «Не верим!» — кричат они в один голос, после того как Виторган опубликовал нежное и романтичное фото с белоснежного пляжа. Именно тот факт, что потом он ее удалил и вызвало у всех подозрение.

Instagram @mvitorgan

— Спокуха! Случайно снес! Дубль два, — постарался успокоить всех Виторган, но ему опять не поверили.

— Прекрасный пиар! Ощущение, что народ немного даже расстроился, что все хорошо кончается. Как в Американском кино.

— Хорошая игра! А где же личная жизнь? Или все драма?

— Так, а богомолов значит фотографирует?

— Это же фото 2014 года, — написала самая недоверчивая.

Находчивый Виторган и здесь нашел место для тонкого юмора. Через час он выложил в сторис видео из святая святых семейной жизни — из постели. Обнаженная Собчак в присущей для нее манере и в образе задумчивого философа лежит под одеялом и, как умеет только Ксения, исполняет песню Земфиры «Лондон».

— Моя колыбельная на сегодня. Усну или нет? — предложил проголосовать Виторган.

Результат голосования пока неизвестен.

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