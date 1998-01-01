Россия создает беспилотник для борьбы с дронами

Россия разрабатывает беспилотный боевой модуль, способный в том числе поражать низколетящие дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконструктора Подольского электромеханического завода Умахана Умаханова.

— Сегодня мы разрабатываем беспилотный дистанционно-управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы — бронетехнику или корабли. Это будет развитие темы «Самума», — рассказал Умаханов агентству.

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Представитель завода также отметил, что артустановка «Самум» будет предназначена для защиты объектов от ударов истребителей, штурмовиков, вертолетов и некоторых типов беспилотников. Сроки ее создания зависят от получения заказов. Пока же это исключительно инициативная разработка.

Модернизированная артиллерийская установка «Самум» разработана в поддержку выполнения указа президента России «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» без вложений государства. Сегодня в стране существуют два варианта данного комплекса — артиллерийский (высота поражения — 1,5 километра, дальность поражения — 2,5 километра) и артиллерийско-ракетный (дальность — шесть километров, высота — 3,5 километра).

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