Россия создает беспилотник для борьбы с дронами

Россия разрабатывает беспилотный боевой модуль, способный в том числе поражать низколетящие дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконструктора Подольского электромеханического завода Умахана Умаханова.
— Сегодня мы разрабатываем беспилотный дистанционно-управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы — бронетехнику или корабли. Это будет развитие темы «Самума», — рассказал Умаханов агентству.
Представитель завода также отметил, что артустановка «Самум» будет предназначена для защиты объектов от ударов истребителей, штурмовиков, вертолетов и некоторых типов беспилотников. Сроки ее создания зависят от получения заказов. Пока же это исключительно инициативная разработка.
Модернизированная артиллерийская установка «Самум» разработана в поддержку выполнения указа президента России
Ранее Пятый канал сообщал, что Минобороны успешно провело испытания новейшего оружия — ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим боевым блоком.