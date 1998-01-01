«Пусть выбросят»: экс-игрок «Зенита» о российской бронзе на чемпионате U20

Любители хоккея ликуют: сборная России взяла «бронзу» молодежного чемпионата мира. Однако успехами спортсменов оказались довольны не все. Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов уверен, что хоккеисты не выложились на полную, поэтому свою бронзовые медали могут смело утилизировать.

— Нифига я не доволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят нахрен эту бронзу… Они обязаны были играть в финале, — заявил футболист в комментарии к записи об успехе российской команды в Twitter.

Нифига я не доволен! Было все, чтобы золото выиграть ! Пусть выбросят нахрен эту бронзу ...они обязаны были играть в фигале — Владислав Радимов (@radimov02) 5 января 2019 г.

Пользователи социальной сети иронично ответили разгоряченному спортсмену, припомнив неудачи в его виде спорта.

— Жаль, футболистам бронза вообще не светит уже много лет, — сказал один из юзеров.

— И выбрасывать нечего, — поддержал другой.

И выбрасывать не чего — Tima (@tima8507) 6 января 2019 г.

Полуфинальна встреча, принесшая россиянам третье место, состоялась в ночь с 5 на 6 января. Российская сборная по хоккею встретилась на льду с командой из Швейцарии, разгромив противника со счетом 5:2.