Россияне высмеяли соотечественницу за брак с отрекшимся от престола монархом

Российские интернет-пользователи подняли на смех обладательницу титула «Мисс Москва-2015» Оксану Воеводину, которая несколько месяцев назад стала женой короля Малайзии. В воскресенье, 6 декабря, Мухаммада V отрекся от престола — это россияне и сочли фиаско своей соотечественницы.

— Она думала, вышла замуж за короля, а он…

— Похоже, ему реально башню от бабы снесло, — цитирует издание URA.RU комментарии под новостью об отречении от престола.

Однако более информированные интернет-юзеры знают, что на качестве жизни бывшей москвички этот факт никак не скажется. Несмотря на снятие королевских привилегий и полномочий, Мухаммад V по-прежнему остается правителем одного из султанатов Малайзии — Келатана. Кроме того, в государстве придерживаются сменяемой власти. Раз в пять лет Совет наследных султанов тайным голосованием определяет следующего правителя. Поэтому несколько лет спустя супругу Воеводиной все равно пришлось бы покинуть трон.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что правящий король Малайзии отрекся от престола.