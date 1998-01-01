Путин в сочельник навестил детей в одном из хосписов в Петербурге — видео

, 19:40 Видео 75

Президент России сообщил, что в этом году на паллиативную помощь в стране будет выделено около пяти миллиардов рублей.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 6 января, посетил один из детских хосписов в Невском районе Петербурга. Глава государства поинтересовался, устраивают ли ребят условия в этом медучреждении, на что они хором ответили утвердительно.

Один из мальчиков подарил Путину подарок и поздравил с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством.

В целом сначала ребята чувствовали себя смущенно, но когда началось совместное фотографирование, то они заметно осмелели. Так, один из маленьких мальчиков, которого отец держал на руках, обратился к президенту РФ с вопросом: «Путин?».

— Я, — ответил, улыбаясь, глава государства.

— Приятно познакомиться, — сказал малыш.

В ходе посещения детского хосписа Путин сообщил, что с этого года деньги на паллиативную помощь в России будут выделяться из федерального бюджета регулярно.

— В этом году около пяти миллиардов рублей, — цитирует ТАСС президента.

Ранее Пятый канал публиковал видео вручения новогоднего подарка от Путина пострадавшему в Магнитогорске подростку.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:00
Видео: в Крыму прошли испытания морского ракетного комплекса «Бал»
19:40
Путин в сочельник навестил детей в одном из хосписов в Петербурге — видео
19:26
Видео: как проводят сочельник российские звезды
19:01
Рождество Христово: История, традиции, колядки, приметы и гадания в сочельник
18:59
Видео: Томос об автокефалии киевской клике вручили под бандеровское приветствие
18:42
Россияне высмеяли соотечественницу за брак с отрекшимся от престола монархом
18:14
Минфин США заблокировал поставки российских самолетов в Иран
17:56
«Пусть выбросят»: экс-игрок «Зенита» о российской бронзе на чемпионате U20
17:40
Десантный корабль ВМС США Fort McHenry направился в Черное море
17:26
Рождество подарит москвичам ледяные иглы
17:11
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
16:54
Фото: пугливая лиса разгуливает по Петербургу
16:39
На Украине неизвестные в масках ранили хозяина игорного зала и обчистили кассу
16:12
Автобус с туристами из Петербурга дважды сломался по пути из Белоруссии
15:56
Новую систему контроля российского топлива опробуют уже в 2019 году
15:41
В аэропорту Львова самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу — фото
15:25
Связавший себя узами брака с «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
15:11
Ким Кардашьян и Канье Уэст протестировали террасу новой квартиры в Майами
14:54
Победители новогоднего розыгрыша «Русского лото» до сих пор не объявились
14:41
Под одним одеялом: Голая Собчак спела Виторгану колыбельную

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru