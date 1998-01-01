Президент России Владимир Путин в воскресенье, 6 января, посетил один из детских хосписов в Невском районе Петербурга. Глава государства поинтересовался, устраивают ли ребят условия в этом медучреждении, на что они хором ответили утвердительно.

Один из мальчиков подарил Путину подарок и поздравил с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством.

В целом сначала ребята чувствовали себя смущенно, но когда началось совместное фотографирование, то они заметно осмелели. Так, один из маленьких мальчиков, которого отец держал на руках, обратился к президенту РФ с вопросом: «Путин?».

— Я, — ответил, улыбаясь, глава государства.

— Приятно познакомиться, — сказал малыш.

В ходе посещения детского хосписа Путин сообщил, что с этого года деньги на паллиативную помощь в России будут выделяться из федерального бюджета регулярно.

— В этом году около пяти миллиардов рублей, — цитирует ТАСС президента.

Ранее Пятый канал публиковал видео вручения новогоднего подарка от Путина пострадавшему в Магнитогорске подростку.