Видео: Путин передал подарок для пострадавшего в Магнитогорске подростка

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во вторник, 1 января, передал пострадавшему при обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске 13-летнему подростку Сергею Гаврилову подарок на Новый год от президента России Владимира Путина.

Накануне глава государства экстренно прибыл на место трагедии, где провел совещание с властями города, а также с главами МЧС и Минздрава, после чего посетил в больницах города пострадавших при последствиях хлопка газа, произошедшего ранним утром 31 декабря.

Тогда президент извинился перед мальчиком, что очень торопился и не успел прихватить ему подарок, но обещает, что скоро привезет.