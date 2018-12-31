Видео: Путин передал подарок для пострадавшего в Магнитогорске подростка

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Обещанный новогодний сюрприз от президента лично доставил в палату губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 29

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во вторник, 1 января, передал пострадавшему при обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске 13-летнему подростку Сергею Гаврилову подарок на Новый год от президента России Владимира Путина.

Накануне глава государства экстренно прибыл на место трагедии, где провел совещание с властями города, а также с главами МЧС и Минздрава, после чего посетил в больницах города пострадавших при последствиях хлопка газа, произошедшего ранним утром 31 декабря.

Тогда президент извинился перед мальчиком, что очень торопился и не успел прихватить ему подарок, но обещает, что скоро привезет.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 29
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