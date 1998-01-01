Видео: в Крыму прошли испытания морского ракетного комплекса «Бал»

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Боевые расчеты отработали удары по надводным морским целям в акватории Черного моря.

Фото, видео: Пятый канал, Министерство обороны РФ

Расчеты ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота России провели в Крыму учебную тренировку по отработке нанесения ударов по надводным морским целям.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, учение было плановым, в рамках которого была проведена практическая тренировка нанесения ударов в момент организованного передвижения войск в колонне.

Экипажи успешно выполнили задачи, как по выходу и развертыванию боевого расчета, так и быстрой смене местоположения комплекса после применения оружия по учебной цели.

Противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров. В ходе учений расчеты выполнили электронный, то есть условный запуск ракет. Как отметили в ведомстве, расчеты выполнили поставленные перед ними задачи в полном объеме.

Ранее Пятый канал сообщал о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Бельбек». В конце декабря воздушная гавань приняла первые истребители Су-27СМ и Су-30М2.

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