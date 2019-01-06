В Петербурге перед Рождеством МЧС проверило более 120 храмов, где пройдут службы

В преддверии Рождественской ночи сотрудники петербургского МЧС проверили 125 храмов, где пройдут праздничные службы. Сообщает 78.ru.

В частности, были проинспектированы эвакуационные выходы, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, безопасное использование подсвечников и свечей, электрооборудования и прочее.

Со служителями и персоналом храмов были проведены профилактические беседы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара. В Рождественскую ночь в целях обеспечения безопасности вблизи храмов будут дежурить спасатели МЧС.

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Также спасатели дали рекомендации, как безопасно отметить Рождество. В частности, рекомендуется закатывать рукава одежды при зажигании свечей в храме, а также под свечой держать носовой платок, чтобы горячим воском не обжечь кожу. Девушкам важно убирать волосы и подвязывать их платком, чтобы на их не попал огонь, и следить за детьми.

В случае, если произошла беда и одежда загорелась, то ее необходимо оперативно с себя скинуть и потушить огнетушителем, а в случае его отсутствия накрыть плотной тканью.

Как ранее сообщал Пятый канал, с 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим — сотрудники МЧС будут дополнительно проверять места массовых мероприятий и штрафовать за нарушения правил безопасности.