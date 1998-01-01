Израильские вертолеты нанесли удар по военным позициям ХАМАС

, 21:01 Фото 66

Это стало ответом на запущенный из сектора Газа самодельный летательный аппарат с прикрепленной к нему взрывчаткой.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Арабо-израильский конфликт 379

Израильские вертолеты, как сообщает в воскресенье армия Израиля в Twitter, нанесли удар по двум позициям ХАМАС в секторе Газа.

Известно, что это стало ответом на запущенный со стороны группировки самодельного летательного аппарата, который был украшен разноцветными и яркими шарами, а внизу была взрывчатка. Фото красочного «подарка» с противоборствующей территории израильская армия опубликовала также в официальном микроблоге.

Как сообщал ранее Пятый канал, палестинские боевики только в начале ноября выпустили 370 ракет из сектора Газа по Израилю. 

Тема:
Арабо-израильский конфликт 379
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