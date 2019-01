Израильские вертолеты нанесли удар по военным позициям ХАМАС

Израильские вертолеты, как сообщает в воскресенье армия Израиля в Twitter, нанесли удар по двум позициям ХАМАС в секторе Газа.

Известно, что это стало ответом на запущенный со стороны группировки самодельного летательного аппарата, который был украшен разноцветными и яркими шарами, а внизу была взрывчатка. Фото красочного «подарка» с противоборствующей территории израильская армия опубликовала также в официальном микроблоге.

Looks like a bunch of birthday balloons, right?

They are, but with explosives attached to them.



These explosive balloons were tied to a model airplane and flown from Gaza into Israel by Hamas, with the intention of killing innocent Israelis. pic.twitter.com/M8j8ziviOf