Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа

Беспилотники самолетного типа были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской и другими областями.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 00:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Калужской области, Курской области, Ростовской области, Смоленской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также над Московским регионом.
Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского моря и Черного моря.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 101 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией страны. Информация об этом была распространена пресс-службой Министерства обороны РФ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 7 мая
- Силы ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ за четыре часа
- 7 мая
- Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
- 7 мая
- Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
- 7 мая
- Корпус нейрохирургии пострадал в результате атаки беспилотников в Пермском крае
- 7 мая
- ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург
- 7 мая
- Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ
- 6 мая
- Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ
- 6 мая
- Пожар вспыхнул в здании мэрии Энергодара после атаки ВСУ
- 6 мая
- Число пострадавших после атаки беспилотников в Чебоксарах выросло до 37 человек
- 6 мая
- Пять человек погибли в результате удара беспилотников ВСУ по Джанкою
Читайте также
28%
Нашли ошибку?