Иллюзия помощи: остеопат рассказал о вреде мануальных техник

Остеопат Симкин: мануальные техники — это не лечебная процедура

Чаще всего россияне обращаются к врачу с болью в спине. Из-за этого вырос спрос мануальных техник. Насколько это безопасно для позвоночника, рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин в беседе с aif.ru.

В медицине смещение позвонков характеризуют конкретными названиями. Например, спондилолистез — это соскальзывание одного позвонка относительно другого. Чаще всего такие случаи происходят при физической нагрузке и могут сопровождаться выраженной болью в пояснице. По словам врача, в таком состоянии попытки «вправления» могут быть опасными.

В медицинской практике «вправление позвонков» не назначается как лечебная процедура. В основном, мануальная техника может помочь, если человеку сложно повернуть голову или разогнуться, а также, если наблюдается выраженное мышечное напряжение или спазм. Однако пользоваться такими услугами нужно строго по показаниям врача и после диагностики.

Позвоночник — сложная и уязвимая конструкция. Если работать грубо или сразу на весь отдел, можно затронуть не только проблемный участок, но и соседние, которые зачастую гиперподвижные.

Манипуляции, направленные на «постановку» позвонка, зачастую создают иллюзию, что все прошло. Однако спустя время симптомы возвращаются. Связано это с длительными функциональными нарушениями в спине. Тем не менее, устойчивый результат возможен, когда внимание направлено не только на зону боли, но и на те процессы в организме, которые к ней привели. Такой подход позволяет не просто снять симптомы, а снизить вероятность повтора появлений боли и осложнений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врач объяснила вред привычки сидеть нога на ногу. Популярная поза может спровоцировать искривление позвоночника и скачки давления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.