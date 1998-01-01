«Рокки вернулся?»: Сильвестр Сталлоне боксирует с Де Ниро — видео

, 22:37 Видео 109

Две голливудские звезды провели короткую спарринг-тренировку.

Фото, видео: Кадр из х/ф «Рокки», Instagram @officialslystallone

Сильвестр Сталлоне выложил в Instagram видео, на котором он боксирует с другим голливудским ветераном — Робертом Де Ниро. Два актера сошлись в коротком 11-секундном спарринге несколько лет назад, кто остался победителем — неизвестно.

— Несколько лет назад демонстрировал Роберту Де Ниро боксерскую хореографию… Бешеный бык против итальянского жеребца? На кого бы вы поспорили? — подписал пост любимый всеми «Рокки».

Сталлоне не впервой выступать в роли боксера — одним из самых узнаваемых образов актера стал Рокки Бальбоа из одноименной серии фильмов. Первая картина о боксере из Филадельфии вышла в 1976 и принесла молодому Сталлоне всемирную славу.

Юзеры в комментариях под видео не смогли пройти мимо знаменитой роли Сталлоне.

— Ставлю 20 долларов на Бальбоа

— Рокки вернулся?

— Рокки за работой!

Пользователи восхитились и спарринг-партнером Сталлоне, голливудской суперзвездой, Робертом Де Ниро.

— Великолепное видео! Рокки Бальбоа и Аль Капоне (имелся ввиду Вито Корлеоне, которого Де Ниро сыграл в фильме «Крестный отец II» — прим. ред.)

В ролике видно, что бой был скорее показательным и шуточным, а сам Сталлоне назвал происходящее «боксерской хореографией».

Ранее Пятый канал сообщал о смерти Дмитрия Матвеева, который озвучивал Сталлоне в русском дубляже.

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