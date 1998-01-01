На Эльбрусе найдены потерявшиеся ранее туристы

Спасатели обнаружили на Эльбрусе туристов, которые ранее заблудились на горных склонах. Как сообщает ТАСС, двух сноубордистов нашли 6 января в 21:10 по московскому времени, а транспортировка до безопасной поляны Азау может продлиться до полуночи.

По первоначальной информации, группа лыжников сбилась с трассы на высоте 3,5 тысяч метров в районе ущелья Гара-Баши. Как стало известно позже, пропавших туристов было двое — девушка и парень, которые ушли за ограждения лыжных трасс и катались в запрещенных местах. Также представители МЧС пояснили, что молодые люди были сноубордистами, а не лыжниками.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий руководителя пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарской республике о случившемся.