Певица Юлия Чичерина завела очередного питомца — петербургского кота породы мейн-кун по кличке Мирон. О новом питомце Юлии сообщает телеканал 78.

Чичерина известна своей любовью к животным. У нее дома помимо мейн-куна живет еще семь собак, олень по имени Олег, степная рысь и конь. Фото с новым жителем «зоопарка» Юлия разместила в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram котопарк пополнился мэйнкуном из северной столицы, Мирону скоро год Публикация от Julia Chicherina (@julia_chicherina) 5 Янв 2019 в 11:29 PST

Подписчики певицы прокомментировали появление нового питомца Юлии.

— Мы за него переживали, как его примут остальные (животные — прим. ред.).

— Мирону привет! А Вам, Юля, длинные волосы действительно идут!

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