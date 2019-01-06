Певица Юлия Чичерина завела очередного питомца — петербургского кота породы мейн-кун по кличке Мирон. О новом питомце Юлии сообщает телеканал 78.
Чичерина известна своей любовью к животным. У нее дома помимо мейн-куна живет еще семь собак, олень по имени Олег, степная рысь и конь. Фото с новым жителем «зоопарка» Юлия разместила в Instagram.
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котопарк пополнился мэйнкуном из северной столицы, Мирону скоро год
Подписчики певицы прокомментировали появление нового питомца Юлии.
— Мы за него переживали, как его примут остальные (животные — прим. ред.).
— Мирону привет! А Вам, Юля, длинные волосы действительно идут!
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