Юлия Чичерина приютила петербургского кота — фото

, 3:57 Фото 11

Домашний зоопарк певицы пополнился мейн-куном по кличке Мирон.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Певица Юлия Чичерина завела очередного питомца — петербургского кота породы мейн-кун по кличке Мирон. О новом питомце Юлии сообщает телеканал 78.

Чичерина известна своей любовью к животным. У нее дома помимо мейн-куна живет еще семь собак, олень по имени Олег, степная рысь и конь. Фото с новым жителем «зоопарка» Юлия разместила в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

котопарк пополнился мэйнкуном из северной столицы, Мирону скоро год

Публикация от  Julia Chicherina (@julia_chicherina)

Подписчики певицы прокомментировали появление нового питомца Юлии.

— Мы за него переживали, как его примут остальные (животные — прим. ред.).

— Мирону привет! А Вам, Юля, длинные волосы действительно идут!

Ранее Пятый канал рассказывал о символе Крымского моста — коте Мостике.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

3:57
Юлия Чичерина приютила петербургского кота — фото
3:29
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
3:15
Сноубордистов, заблудившихся на Эльбрусе, доставили на базу МЧС — видео
3:07
В сети появились первые рендеры нового iPhone — фото
3:01
Британские власти заявили, что им известны все детали покушения на Скрипалей
2:50
Фанар, дары приносящий: что ждет Украину после томоса?
2:04
Умерла участница 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
1:56
Путин подарил Спасо-Преображенскому собору Петербурга икону
1:38
Космонавт Олег Кононенко планирует сеанс связи с Землей на Рождество
1:19
Экс-чемпион Франции по боксу напал на полицейских вместе с «желтыми жилетами»
1:08
«Вам письмо»: Женщин Саудовской Аравии оповестят о разводе с помощью СМС
0:51
Умер бывший глава Пентагона
0:29
Кокорин и Мамаев могут сыграть в «Бутырке» матч 19 января
0:10
«Самбурская вообще без сердца» — Экс-возлюбленная Головина впервые высказалась
23:47
Болтон обещал Израилю и другим дружественным США странам безопасность в регионе
23:26
Появились фото россиян — капитана и боцмана, взятых в плен в Гвинейском заливе
23:08
На Эльбрусе найдены потерявшиеся ранее туристы
22:50
Путин присутствует на Рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Петербурга — Live
22:37
«Рокки вернулся?»: Сильвестр Сталлоне боксирует с Де Ниро — видео
22:19
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама