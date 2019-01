В сети опубликованы первые фото iPhone, который, по предварительным данным, будет представлен в сентябре 2019 года. Как сообщает портал digit.in, новая модель буде иметь тройную камеру на задней панели.

Портал смог получить фото благодаря сотрудничеству с Twitter-аккаунтом OnLeaks, который специализируется на утечках информации из мира мобильных технологий.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G