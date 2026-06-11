С полуночи силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ в небе над Москвой
Попытки киевского режима атаковать столицу не прекращаются.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние три часа ликвидировали 14 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. О новых попытках киевского режима атаковать столицу в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава города Сергей Собянин.
Об уничтожении трех летательных аппаратов градоначальник написал в 1:11 мск. Затем в течение часа он заявил о нейтрализации еще десяти БПЛА. Позже мэр рассказал, что в небе над Москвой сбит еще один вражеский дрон.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
ВСУ на протяжении нескольких дней совершает попытки нанести удары беспилотниками по Москве. Всего с 8 июня ПВО перехватили 77 летательных аппаратов. Жертв, пострадавших, а также повреждений нет.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Центробанк России и Сбербанк правом самостоятельно бороться с дронами. Документ уже вступил в силу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 июн
- Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника под Москвой
- 10 июн
- Собянин сообщил о ликвидации 8 БПЛА на подлете к Москве за ночь
- 9 июн
- Собянин сообщил о сбитии 20-го беспилотника, направлявшегося к Москве
- 9 июн
- За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников
- 9 июн
- Ранним утром силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ
- 8 июн
- Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве
- 6 июн
- Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве
- 6 июн
- На подлете к Москве сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ
- 3 июн
- В небе над Москвой с начала суток уничтожили 14 беспилотников ВСУ
- 3 июн
- На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ
Читайте также
64%
Нашли ошибку?