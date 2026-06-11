С полуночи силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ в небе над Москвой

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние три часа ликвидировали 14 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. О новых попытках киевского режима атаковать столицу в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава города Сергей Собянин.

Об уничтожении трех летательных аппаратов градоначальник написал в 1:11 мск. Затем в течение часа он заявил о нейтрализации еще десяти БПЛА. Позже мэр рассказал, что в небе над Москвой сбит еще один вражеский дрон.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

ВСУ на протяжении нескольких дней совершает попытки нанести удары беспилотниками по Москве. Всего с 8 июня ПВО перехватили 77 летательных аппаратов. Жертв, пострадавших, а также повреждений нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Центробанк России и Сбербанк правом самостоятельно бороться с дронами. Документ уже вступил в силу.

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